Twitter, kullanıcıların ayrıntılı konum paylaşmasına imkan veren özelliği kaldıracağını duyurdu. Şirket kararın 'özelliğin kullanılmaması' nedeniyle alındığını açıkladı.

TWITTER'IN KALDIRILAN ÖZELLİĞİN NEDENİ?

Kaldırılacak olan konum özelliğinin gerçek sebebi iste geçtiğimiz günlerde yaşanan "veri sızıntısı" olduğu tahmin ediliyor.Geçtiğimiz günlerce Twitter IOS kullanıcılarının konum bilgilerini yanlışlıkla iş ortaklarıyla paylaştığını duyurmuştu.

Twitter'dan konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"'Ayrıntılı konum’ özelliğini çoğu kişi kullanmadığı için ve biz de Tweet atma deneyimini basitleştirmek istediğimiz için bu özelliği kaldırıyoruz.

Güncellenen kamera özelliğini kullanarak tweet atarken ayrıntılı konum özelliğini kullanabileceksiniz."

Twitter, konum bilgilerinin paylaşılmasına izin vermeyi sürdürecek ancak daha genel konum paylaşımı mümkün olacak. Kullanıcılar konum bilgisi paylaştıklarında sadece semtin ismi görünecek.