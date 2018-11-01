Sosyal ağ Twitter’da karakter limitinin 140'dan 280'e çıkmasının üzerinden bir yıl geçti. 280 karakterlik yeni sınırın birinci yılın kutlayan Twitter, bu yenilik sonrası kullanıcıların eğilimlerinin nasıl değiştiğini gösteren verileri paylaştı.

Dünya genelinde 326 milyon aylık aktif kullanıcı olan sosyal ağ, karakter sınırının artırılmasıyla ilgili olarak “Bu değişikliği yaptık çünkü dünyanın dört bir yanından herkesin kendisini bir Tweetle kolayca ifade etmesini istiyoruz. Amacımız, Twitter'ı Twitter yapan hız ve kısalığı sürdürürken bunu mümkün kılmaktı” açıklamasını yaptı.

'LÜTFEN' YÜZDE 54 ARTTI

Jack Dorsey tarafından yönetilen Twitter, karakter sınırı 280’e çıkarıldıktan sonra platformda yaşanan değişiklikleri, şöyle özetledi:

“Daha fazla ‘Lütfen’ ve ‘Teşekkürler’: Sınırın iki katına çıkmasından bu yana ‘lütfen’ (%+54) ve ‘teşekkürler’ (+22%) kelimelerinin kullanımında artış oldu.

Kısaltma kullanımı azaldı: Kelimeleri düzgün bir şekilde yazmaktan nefret ediyorsanız örneğin merhaba yerine ‘mrb’ gibi kısaltmalar yapıyorsanız, geçen seneye sıkışıp kalmış olabilirsiniz. 'Gr8' (%-36), 'b4' (%-13) ve 'sry' (%-5) gibi kısaltmalarda ‘great’ (%+32), ‘before’ (%+70), ve ‘sorry’ (%+31) gibi kelimeler lehine düşüş görüldü.

Tweet atmak daha kolay ve Twitter hala kısa: Tweetler genel olarak az ve öz olmaya devam ediyor. 140 karakter sınırı varken 34 olan karakter sayısı, 280 karakter sınırıyla birlikte 33 oldu. Geçmişte Tweetlerin %9'unun 140 karakter sınırına ulaştığını görülmüştü. Bu durum düşünceleri sınırlara uygun şekilde bir Tweete sığdırmanın zorluğunu yansıtıyordu.

Genişletilmiş 280 karakter sayısıyla birlikte, İngilizce Tweetlerin sadece yaklaşık %1'i 280 karakter sınırına ulaştı; gönderilen Tweetlerin %12'si 140 karakterden ve %5'i 190 karakterden fazla. Küresel olarak, tüm Tweetlerin %6'sı 140 karakterin, %3'ünün ise 190 karakter üzerinde. Kısa Tweetler hala çok tercih ediliyor.

Daha fazla soru ve sohbet: Soru işaretli(?) Tweet sayısı %30 artarken Tweetler daha fazla cevap alıyor."

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