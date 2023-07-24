Kuş mutasyona uğradı: X-Musk Elon Musk tartışmalarla gündemde kalmaya devam ediyor. Son dönemin en büyük değişimini yaşayan sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi milyarder şirketi tamamen baştan yarattı. Bir süre 'X' Corp çatısı altına giren Twitter'ın logosu da değişerek 'X' oldu

Son 1 sene içerisinde ismini en fazla duyduğumuz şirket sahiplerinden olan Elon Musk, tartışma yaratmaya devam ediyor. Twitter'ı baştan aşağı değiştiren Musk bu kez bambaşka bir şekilde karşımıza çıktı.

Şirketi devraldığı dönemden bu yana yaptığı değişikliklerle Twitter'ın değer kaybetmesine sebep olan Musk, sosyal medya devinin ana şirketini de geçtiğimiz aylarda değiştirerek kendi sahip olduğu X Corp'a bağlamıştı. İlk etapta Elon Musk'ın tüm şirketleri Tesla, Space X ve Twitter'ın çatı şirketi olarak görülen X Corp dün gece Twitter'ın resmi hesabında değişiklik yarattı. Elon Musk sosyal medya hesabının da yeni bir logoya sahip olacağını açıkladı.

"KUŞ GİTTİ X GELDİ"

Kendisinin ve Twitter'ın resmi hesabının profil fotoğrafını 'X' logosu olarak değiştiren şirket sahibi Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Güzel bir logo geldiği zaman Twitter'ın kuşu gidecek ve yerine X gelecek" dedi. Takipçilerden gelen alternatif kuş logolarına da, "Bunlar güzel ancak X istiyorum" ifadesini kullandı. Daha önce de geçici bir süre logoyu Doge Coin'in köpek logosu yapan Musk, bugün ise resmi olarak logoyu 'X' yaptı.

REKLAM

Like this but X pic.twitter.com/PRLMMA2lYl — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

SATIN ALMASINDAN BU YANA NELER YAŞANDI?

Dünyada ünlü milyarderin satın almasından bu yana değer kaybeden Twitter'ın bu süreçte yaşadıklarını geçtiğimiz haftalarda derlemiştik. Twitter reklamverenlerini kaybetmeye devam ederken, rakibi olarak Meta'nın piyasaya sürdüğü Threads ise 100 milyon aboneyi geçmişti. Musk'ın yanıtı ise beklentilerden çok farklı oldu. Bu değişim Twitter'ın artık mutasyona uğradığı şeklinde yorumlanabilir.

Musk'ın tepetaklak Twitter macerası Haberi Görüntüle