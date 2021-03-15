Twitter'ın Olympique Lyonnais kulübünün ünlü futbolcusu Memphis Depay'ın ismi (memphis) ile gündeme geldi. Twitter'da Memphis yazınca kullanıcıların hesaplarının engellendiği ortaya çıktı. Peki Memphis Depay ile Twitter arasında nasıl bir bağlantı var? İşte detaylar...

TWITTER'DA MEMPHIS YAZINCA NE OLUYOR?

Popüler sosyal medya platform Twitter, Olympique Lyonnais kulübü forması giyen Hollandalı futbolcu Memphis Depay’ın ismini yazan kullanıcıları engelliyor. Twitter'da "memphis" yazarak tweet atanlar, paylaşımlarının neredeyse anında kaldırıldığını ve bu sözcüğü paylaştıkları için hesaplarının engellendiğini bildiriyor. Bu sözcüğü paylaşanların hesabının 12 saat boyunca yasaklı kaldığı aktarılıyor.

Twitter, futbolcu Memphis Depay'ın ismini (memphis) yazanları Twitter kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yasaklıyor. Twitter'da yaşanan bu sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Ortada hiçbir sebep yokken Twitter'ın neden böyle bir şey yaptığı merak ediliyor.

Twitter’ın Memphis ile ilgili getirdiği kısıtlamanın sebebi olarak daha önce Twitter’ı kapattırmaya çalışan Memphis isimli kişiye tepki olduğu iddia ediliyor.

Ayrıca West Memphis Üçlüsü olayı nedeniyle de Memphis kelimesie yasak geldiği iddialar arasında. West Memphid Üçlüsü olayı 5 Mayıs 1993 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyletinin West Memphis şehrinde üç erkek çocuğunu öldürdükleri iddiasıyla yargılanan ve hüküm giyen Damien Echols, Jason Baldwin ve Jessie Misskelley Jr'a basında verilen isimdir.

Bazı Twitter kullanıcıları, kelimedeki belirli harfleri değiştirerek veya ismi büyük harflerle yazarak Twitter algoritmasını kırmayı başardı. Twitter'ın "Memphìs" ve "Memphis" gibi ifadeleri engellememesi dikkat çekti. Sosyal medya platformu, yalnızca Memphis Depay’ın ilk ismini küçük harflerle yazan kullanıcılarını 12 saat boyunca engelliyor.

HATANIN ÇÖZÜLDÜĞÜ AÇIKLANDI!

Durumun sosyal medyada gündem olmasının ardından Twitter'ın resmi destek hesabından ""Memphis" kelimesini Tweetleyen bazı hesaplar, bir hata nedeniyle geçici olarak sınırlandı. Düzeltildi ve hesaplar şimdi geri yüklendi. Bu olduğu için üzgünüz." açıklamasında bulundu ve hata düzeltildi.

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 14, 2021

Hollandalı forvet oyuncusunun formasını giydiği Olympique Lyonnais kulübü olay hakkında esprili bir paylaşımda bulunmuştu. Kulübün İngilizce hesabından Twitter'ın resmi hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda "Hey, Twitter – Onun (Memphis Depay) hakkında konuşabilir miyiz?" denildi. Ardından hatanın çözülmesiyle "Aramız iyi, Twitter" şeklinde esprili bir yanıt verdi.