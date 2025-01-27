TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı: 2025 TYT Matematik Sınav Konuları Nelerdir?

TYT matematik sınavının 2025 yılında gerçekleşecek oturumu için konular birçok aday tarafından merak edilmektedir. Sosyal medya üzerinden de yoğun olarak araştırılan TYT matematik konuları haberimizde. Detaylar için okumaya devam edebilirsiniz…

TYT MATEMATİK SINAV KONULARI

TYT matematik sınav konuları her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler tarafından merak edilmiştir. Soru dağılımı ve konular hakkındaki bilgiler, öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılmaktadır. Hemen hemen her yıl aynı konular üzerinden ilerleyen matematik konuları, çıkan soru sayılarındaki değişiklikler nedeniyle araştırma konusu olmuştur. İşte adaylara özel konular:

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Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Bölme ve Bölünebilme

EBOB – EKOK

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran Orantı

Denklem Çözme

Kümeler – Kartezyen Çarpım

Mantık

Fonskiyonlar

Polinomlar

2.Dereceden Denklemler

Permütasyon ve Kombinasyon

Olasılık

Veri – İstatistik

TYT MATEMATİK PROBLEMLERİ NELER?

2025 yılında belirlenen TYT Matematik problemleri ise şunlardır;

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

Hareket Hız Problemleri

İşçi Emek Problemleri

Yüzde Problemleri

Kar Zarar Problemleri

Karışım Problemleri

Grafik Problemleri

Rutin Olmayan Problemleri

TYT MATEMATİK SORU DAĞILIMI NASIL?

TYT matematik soru dağılımı 40 adettir. Genel olarak analiz yapmak gerekirse;

Temel Matematik testi: 40 soru

Türkçe testi: 40 soru

Sosyal Bilimler testi: 20 soru

Tarih: 5 soru

Coğrafya: 5 soru

Felsefe: 5 soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5 soru

Fen Bilimleri testi: 20 soru

Fizik: 7 soru

Kimya: 7 soru

Biyoloji: 6 soru

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TYT MATEMATİKTEN KAÇ SORU VAR?

2025 yılı için “TYT Matematikten kaç soru var?” sorusunu net şekilde yanıtlamak zordur. Çünkü her yıl, matematik dersindeki soru dağılımları farklı olur. 2024 yılı verilerine bakıldığında;

Temel Kavramlar: 1

Sayı Basamakları: 2

Bölünebilme Kuralları: 1

OBEB-OKEK: 1

Rasyonel Sayılar: 2

Basit Eşitsizlikler: 0

Mutlak Değer: 2

Üslü Sayılar: 1

Çarpanlarına Ayırma: 0

Oran- Orantı: 0

Denklem Çözme: 0

Köklü Sayılar: 1

Problemler: 11

Kümeler- Kartezyen Çarpımı: 1

Mantık: 1

Fonksiyonlar: 1

Polinom: 0

Permütasyon- Kombinasyon: 3

Olasılık: 1

Veri- İstatistik: 1

TYT MATEMATİK SINAV KONULARINA NASIL ÇALIŞILIR?

TYT matematik sınav konuları için disiplinli ve yoğun bir çalışma süreci gerekir. İşte bazı öneriler;

Geçen yıllarda çıkan soru sayılarını ve soru konularını bir yere not edin.

Hangi konudan önceki yılda kaç soru çıktığını bilerek, özellikle o konulara yoğunlaşın.

Çok fazla soru çıkan konular varsa, bunlara daha fazla ağırlık verin ve netlerinizi hızlandırmaya odaklanın.

Özellikle problemler konusunu çok iyi çalışmalı, kavrayana kadar bol soru çözmelisiniz.

Konuları okuyarak değil, video dersleri izleyerek ya da anlayamadığınız konular üzerine öğretmeninizle konuşarak çalışmak daha mantıklıdır.

Konuları anlamaya değil, elinize kalemi alıp çözmeye ve pratik yapmaya odaklanın.

Üçgenler, açıların doğruda açılar ve rasyonel sayılar gibi konularda yanlış çıkarmamaya odaklanın. Bu konular, diğerlerine göre daha kolay olduğundan net çıkarmak basittir.

İlk denemede olmasa bile, farklı konularda doğru netler çıkarmaya özen gösterin.

Sürekli olarak yanlışlarınızı değil, çıkardığınız doğrulara da odaklanın.

TYT NEDİR?

TYT “Temel Yeterlilik Testi” kısaltılması olarak geçer. Lise öğrencilerinin üniversite okuma hayali vardır ve bunu gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, eğitim öğretim sisteminin onlara sunduğu basamaklara adım atmak zorundadır. Bunlardan biri de YKS sınavıdır. TYT ise YKS sınavının bir oturum adıdır. Bu sınavın genel olan YKS sınavına etki oranı %40 olarak belirtilmiştir. Çünkü YKS sınavında toplamda 5 farklı puan türü mevcuttur. Bunlar;