AA

Bayraktar, yazılı açıklamasında, insan sağlığı için değerli bir gıda olan balığın aynı zamanda önemli bir geçim kaynağı olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen su ürünlerinde var olan potansiyelin tam olarak değerlendirilemediğini kaydeden Bayraktar, ülkenin, 8 bin 333 kilometrelik sahil şeridi, yaygın iç suları ve nehirleriyle kıymetli balıkçılık kaynaklarına sahip olduğuna dikkati çekti.

Bayraktar, ülkede su ürünleri avcılığının, daha çok kıyı balıkçılığı şeklinde yapıldığına işaret ederek, açık deniz avcılığının geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Geçen yıl avcılık yoluyla yapılan su ürünleri üretiminin toplam 463 bin 168 ton, yetiştiricilik üretiminin de 373 bin 356 ton olarak gerçekleştiğini bildiren Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Kişi başına tüketim 2019'da yüzde 2 artarak, 6,14'ten 6,26 kilograma çıktı. Balığın dengeli beslenmedeki önemi düşünüldüğünde bu oran yeterli düzeyde değildir. Ülkemizde kişi başı su ürünleri tüketimi dünya ortalamasının altındadır. Balık tüketimi teşvik edilmelidir."

"SEKTÖRDE ÖRGÜTLENME YAPISI GÜÇLENDİRİLMELİ"

Bayraktar, su ürünlerinin önü açık ve gelecek vadeden bir sektör olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Denizlerde av yasağı bu gece sona eriyor. Bütün balıkçılarımıza ürünü bol, bereketli bir sezon diliyorum. Su ürünleri yetiştiriciliğinin artırılması için üreticilerin desteklenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması büyük önem arz ediyor. Su ürünleri sektörünün geleceği açısından sürdürülebilir avcılığın sağlanması şarttır. Bu amaçla stokları koruyucu ve geliştirici yönde gerekli çalışmaların ve araştırmaların yapılması ve koruma kontrol çalışmalarının artırılmasına öncelik verilmesi gerekmektedir. Su ürünleri avcılığında yer, zaman, tür, boy, avlanma mesafesi ve ışık kullanımı gibi getirilen yasaklar ve kontroller su ürünleri üretiminin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Su ürünleri sektöründe örgütlenme yapısı mutlaka güçlendirilmelidir. Balıkçılık sektöründeki ürünlere yönelik dondurma, tuzlama, konserve ve paketleme ünitesi içeren işleme tesislerinin kurulması ekonomik anlamda sektöre katkı sağlayacaktır."