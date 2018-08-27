Tarımda ithalat
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TZOB/Bayraktar: Tarımda ithalat artık cesaret ister

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, döviz kurlarının geldiği noktada tarımda ithalat yapmanın artık cesaret isteyeceğini belirterek, "Türkiye'nin tarımsal ürünlerde dışa bağımlı durumdan kurtulması için mazot, gübre, ilaç, tohum ve yem gibi ithal girdiler konusunda çiftçiye sağlanan desteğin artırılması gerekiyor." ifadesini kullandı

27.08.2018 - 12:12 | Güncelleme: AA

Bayraktar, yazılı açıklamasında, tarım, hayvancılık ve balıkçılıkta geçen yıl yapılan 9 milyar 50,5 milyon dolarlık ithalatın TL karşılığının 32 milyar 984,6 milyon lira olduğuna, bu ithalatın 17 Ağustos 2018 kuruyla karşılığının ise 54 milyar 350,1 milyon lirayı bulduğuna işaret ederek, dünya fiyatları aynı kalsa ve aynı miktarda ithalat yapılsa bile ithalatın TL karşılığının 21 milyar 365,5 milyon lira artacağını kaydetti.

Mevcut döviz kuru seviyelerinden tarımda ithalata devam etmenin enflasyonu da artıracağına dikkati çeken Bayraktar, "İthal ettiğimiz pek çok ürünü kendimiz üretebiliriz. Bu noktada çiftçimizi üretime teşvik edecek politikaların daha çok benimsenmesi gerekiyor. Ülkemiz, tarımda olağanüstü çeşitlilik, zenginlik sunan bir coğrafyaya sahiptir. Kahve, kakao, palm yağı gibi tropikal bölgelerde üretilen birkaç istisnai ürün hariç hemen her ürünü üretebilecek potansiyelimiz vardır. Çiftçimiz daha fazla desteklenirse, arazi parçalanması, sulama başta olmak üzere yapısal sorunlarımız çözülürse, birkaç istisna hariç ithalata gerek kalmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"TARIMSAL ÜRETİM ARTIRILMALI"

Bayraktar, Türkiye'nin tarımsal ürünlerde dışa bağımlı durumdan kurtulması için mazot, gübre, ilaç, tohum ve yem gibi ithal girdiler konusunda çiftçiye sağlanan desteğin artırılması gerektiğinin altını çizerek, ülkenin artık tarımsal üretimi artırma politikalarına yönlenmesi gerektiğini vurguladı.

Tarımın her zaman stratejik bir sektör olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Özellikle kriz zamanlarında istihdama artı katkı sağlayarak ekonominin ayakta kalmasını sağladığı gerçeğini unutmamak gerekmektedir. İthalat bağımlısı olmanın zararları bugün bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Döviz kurlarının geldiği noktada tarımda ithalat yapmak artık cesaret ister. Kur bu seviyedeyken, ülkemiz dış ticaret açığı kaynaklı bir cari açık problemi yaşıyorken, iç üretim artırılmalı, ithalattan kaçınılmalıdır. Bunun için üretmek gerekir. Üretmek için de tarıma her türlü destek verilmelidir. Daha fazla desteklemeyle, ithal edilen badem, ceviz, muz gibi meyveler hariç tarla ürünlerinin hemen hepsinde iç üretim hızla artırılabilir. Meyvelerde ise yapılacak yatırımla en fazla 5-7 yılda ülke ihtiyacının tamamı karşılanabilir."

 

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