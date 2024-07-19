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        Haberler Spor Futbol Milli Takım U19 Milli Takımı, İspanya'yla berabere kaldı - Futbol Haberleri

        U19 Milli Takımı, İspanya'yla berabere kaldı

        Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'daki Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçta Fransa'ya 2-1 yenilen milli takım, üçüncü maçını 22 Temmuz'da Danimarka ile oynayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 23:16 Güncelleme: 19.07.2024 - 23:16
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        U19 Milliler, İspanya'yla berabere kaldı
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        Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında İspanya ile 1-1 berabere kaldı.

        B Grubu'nda yer alan milli takım, organizasyondaki ikinci maçında İspanya ile karşılaştı.

        İspanya, 55. dakikada Yarek Gasiorowski'nin golüyle 1-0 öne geçerken ay-yıldızlı ekip, 90. dakikada Fahri Kerem Ay'ın golüyle eşitliği yakaladı ve maç da 1-1 sona erdi.

        Milli takım, organizasyondaki ilk maçında Fransa'ya 2-1 yenilmişti.

        Ay-yıldızlılar, 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçını 22 Temmuz Pazartesi günü Danimarka ile yapacak.

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