        Haberler Bilgi Gündem Ubisoft tanıtım tarihini açıkladı! Assassin’s Creed Black Flag Remake 23 Nisan’da Tanıtılıyor! Assassin’s Creed Black Flag fragmanı

        Assassin’s Creed Black Flag Remake 23 Nisan’da Tanıtılıyor!

        Ubisoft, uzun süredir oyun dünyasında konuşulan Assassin's Creed IV: Black Flag Remake için beklenen tarihi resmen açıkladı. Yapılan duyuruya göre Assassin's Creed Black Flag Remaster/Remake sürümü 23 Nisan'da tanıtılacak. Yeni nesil grafikler ve geliştirilmiş oynanış mekanikleriyle geri dönmesi beklenen Assassin's Creed Black Flag Remake, serinin hayranları tarafından şimdiden büyük bir merakla takip ediliyor. İşte tanıtım sürecine dair öne çıkan ilk detaylar…

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 11:14 Güncelleme:
        ASSASSİN'S CREED SAAT KAÇTA VE HANGİ PLATFORMDA?

        Etkinlik, 23 Nisan Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.00’da Ubisoft’un YouTube ve Twitch kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Yayında, oyuna dair ilk kapsamlı tanıtım videosunun da oyuncularla paylaşılması bekleniyor.

        EDWARD KENWAY GERİ DÖNÜYOR!

        Orijinal oyun 2013 yılında piyasaya sürülerek oyuncuları 1715-1722 yılları arasındaki Karayipler’in korsanlık dönemine götürmüştü. Hikâye, Galli korsan Edward Kenway’in hem servet hem de özgürlük peşindeki yolculuğunu merkezine alıyor. Edward Kenway, aynı zamanda serinin bir diğer önemli oyunu Assassin’s Creed III’te yer alan Connor’ın büyükbabası olmasıyla da hikâye evreninde önemli bir bağ kuruyor.

        Yeni sürüme ilişkin şu ana kadar paylaşılan tek resmi görsel, Edward Kenway’in bir teknede dinlendiği tanıtım görseli olarak öne çıkıyor. Bunun dışında detaylar henüz netleşmiş değil. Ancak Ubisoft’un canlı yayın sırasında ilk fragmanı yayınlaması ve oynanışa dair yeni bilgileri paylaşması bekleniyor.

        FRAGMANIN SIZDIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

        Tanıtıma kısa bir süre kala yayınlanması beklenen fragmanın sızdırıldığı yönünde iddialar gündeme geldi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan bazı videolar ve kısa kesitlerde, oyunun görsel kalitesinde dikkat çekici bir iyileşme olduğu öne sürülüyor. Ancak bu içeriklerin doğruluğu henüz resmi olarak teyit edilmiş değil.

        CODENAME HEXE İLE İLGİLİ DETAYLAR SUNULACAK

        Öte yandan 23 Nisan’da gerçekleştirilecek etkinliğin yalnızca Black Flag Remake ile sınırlı kalmayabileceği de konuşuluyor. Ubisoft’un geliştirme aşamasındaki ve “Codename Hexe” adıyla bilinen yeni Assassin’s Creed Codename Hexe projesine dair bazı kısa bilgiler paylaşabileceği değerlendiriliyor. Şirket, bu yeni oyunun daha karanlık bir atmosfer, güçlü bir hikâye anlatımı ve farklı bir deneyim sunacağını daha önce duyurmuştu.

        Foto Kaynak: Steam

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
