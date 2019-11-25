Üç aylar ne zaman 2020? sorusu İslam aleminde soruluyor. Üç aylar Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Üç aylarda sıkça sorulan soruların başında, üç aylar orucu geliyor. Peki üç aylar orucu nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre üç ayların başlangıç tarihi ve tüm detaylar haberimizde.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2020?

Üç aylar 25 Şubat 2020 Salı günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Receb ayından sonra sırayla Şaban ve Ramazan aylarının ardından 4 Haziran'da Üç ayların son günü yaşanacak.

Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 27 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

Şaban ayı 25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 7 Nisan Salı günü dualarla idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

2020 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 24 Nisan 2020 Cuma günü olarak belirlendi. Yani İslam alemi 23 Nisan gecesi sahur yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

Yayınlanan dini takvimde ayrıca Ramazan ayının bitiş tarihi de yer aldı. Takvime göre 23 Mayıs Cumartesi akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

DİYANET İŞLERİ DİNİ GÜNLER TAKVİMİ - 2020