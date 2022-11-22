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Diyanet dini günler takvimi ile (Recep, Şaban ve Ramazan) üç aylar başlangıç tarihi

İslam dünyasında oldukça önemli bir yere sahip olan üç aylar için geri sayım başladı. Recep, Şaban ve Ramazan olarak da bilinen üç ayların başlangıcı 2023 yılında Ocak ayına denk gelecek. İşte, 2023 Diyanet dini günler takvimi ile (Recep, Şaban ve Ramazan) üç aylar başlangıç ve Ramazan başlangıç tarihi...

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  • Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile (Recep, Şaban ve Ramazan) üç aylar başlangıcı hangi tarihte?

    Üç ayların başlangıç tarihi, binlerce Müslüman'ın gündeminde yer alıyor. Halk arasında üç aylar olarak da adlandırılan; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını ibadetle geçirilecek. Hz.Muhammed'in “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” şeklinde müjdelediği üç ayların başlangıcı Ocka ayına denk gelecek. Diyanet dini günler takvimine göre 2023 Üç ayların başlangıç tarihi netlik kazandı. İşte, Regaip Kandili ve   Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri...
  • Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile (Recep, Şaban ve Ramazan) üç aylar başlangıcı hangi tarihte?

    ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı, Ddolayısıyla Üç aylar 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlıyor.
  • Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile (Recep, Şaban ve Ramazan) üç aylar başlangıcı hangi tarihte?

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

    2023 yılında Ramazan, 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak.

    Ramazan'ın bitişi olan 20 Nisan 2023 aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da bitecek
  • Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile (Recep, Şaban ve Ramazan) üç aylar başlangıcı hangi tarihte?

    ÜÇ AYLAR NEDİR?

    Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. 

    Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.
  • Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile (Recep, Şaban ve Ramazan) üç aylar başlangıcı hangi tarihte?

    2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    23 Ocak 2023 Pazartesi: Üç Ayların Başlangıcı

    26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili

    17 Şubat 2023 Cuma: Mirac Kandili

    06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili
  • Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile (Recep, Şaban ve Ramazan) üç aylar başlangıcı hangi tarihte?

    23 Mart 2023 Perşembe: Ramazan Başlangıcı

    17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi

    20 Nisan 2023 Perşembe: Ramazan Bayramı Arefesi

    21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)
  • Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile (Recep, Şaban ve Ramazan) üç aylar başlangıcı hangi tarihte?

    22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)

    23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)

    27 Haziran 2023 Salı: Kurban Bayramı Arefesi

    28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

    29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)
  • Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile (Recep, Şaban ve Ramazan) üç aylar başlangıcı hangi tarihte?

    30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)

    01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)

    19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı

    28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

    26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili

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