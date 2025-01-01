Üç aylarda çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar: Üç aylar tesbihleri ve zikirleri nelerdir?
Mübarek üç aylar başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylarda çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar araştırılıyor. Üç ayların feyzinden ve bereketinden faydalanmak isteyenler, bu kıymetli vakitleri ibadetle, dua ve zikirlerle geçirmek için bilgilerini tazeliyor. Peki Üç aylar tesbihleri ve zikirleri nelerdir? İşte ç aylarda tesbih çekmenin fazileti hakkında detaylar!
Üç aylarda çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar merak ediliyor. Recep ayının ilk günü gelip çatarken, üç ayların başlangıcı tesbihi Müslüman aleminin gündeminde yer alıyor. Üç aylarda oruç tutmak, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetler yerine getiriliyor. Peki Üç aylarda çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar neler?
ÜÇ AYLARDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?
Recep ayı'nın ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.
*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum
*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed
*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim
Üç aylara girildiği vakit, okunması gereken dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okumuş olduğu duadır.
Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır.
13,14 ve 15. günlerinde oruç tutanlar, bu sünnet-i şerifeyi yerine getirdiklerinden hastalıklardan şifa bulur.
Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif okumak çok sevaptır.
ÜÇ AYLARDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER
- Üç aylar boyunca her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedeürresullullah' denir.
- Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.
Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'
- Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'
- Şaban ayının ilk 10 gübü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'
- Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'
- Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'
- Ramazan ayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya erhame'r- rahimin'
- Ramazan ayının ikinci 10 günü100 defa 'Ya gaffarü'z- zünüb'
- Ramazan ayının son 10 günü 100 defa 'Ya 'atika'r- rikab'i bol manevi bir mevsime girişin habercisi olan Recep ayına büyük önem vermiştir.
ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?
Üç aylar veya Mubarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmeti'nin ayıdır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Mirac Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.