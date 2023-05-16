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Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin yeni sezonuyla da ilgiyle izlenen secilen dizisi Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü merak konusu oldu. Her Salı günü izleyicinin karşısına çıkan dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. İşte, Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorularının cevapları...

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  • Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Bu yıl ikinci sezonuyla ekranlara gelen sevilen dizi Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Diziyi 16 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışında göremeyen vatandaşlar için; Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabını derledik...
  • Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    ÜÇ KIZ KARDEŞ FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Kanal D sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş, Cumhurbaşkanı Özel Yayını nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak.

    Sevilen dizinin yeni bölümü 23 Mayıs 2023 Salı günü ekranlara gelecek.
  • Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Türkan ve Somer fuar için gittikleri otelde karşılaşınca, aynı esnada Kartal’la da talihsiz bir şekilde tanışırlar. Rüçhan ise Türkan’ın bulduğu fotoğraflar konusundaki gerçeği fark ettiğinde soluğu Nesrinlerde alır ve iki aile arasındaki gerilim iyice artar. Derya ve Mustafa kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışırken, Sevilay’ın arkalarından çevirdiği oyundan habersizlerdir. Dönüş de kendi geçmişine ve gerçekte kim olduğuna artık git gide yaklaşmaktadır.
  • Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    KANAL D YAYIN AKIŞI 16 MAYIS 2023

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Cumhurbaşkanı Özel Yayını

    00:15 Üç Kız Kardeş (Tekrar)

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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