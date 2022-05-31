ÜÇ KIZ KARDEŞ 14. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mine’nin tuzağına düşen Türkan’ı çok zor günler beklemektedir. Rüçhan özellikle bu olayı büyük bir öfkeyle karşılar. Nesrin de Türkan’ın bu olayı üzerine oldukça sarsılır. Rüçhan’la büyük bir gerilim yaşarlar. Somer de Türkan’ın böyle bir haberde yer almasını öfkeyle karşılar. Ferit’le karşı karşıya gelir. Sadık ve Nesrin için de büyük bir sınavdır bu olay, her ne kadar Türkan’ın böyle bir şey yapmayacağını düşünseler de Türkan’ın sessizliği ve kabullenişi aralarında büyük gerilimlere neden olur.