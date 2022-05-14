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Haberler Televizyon Üç Kuruş 26. bölüm 2. fragmanı yayında! Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı izle!
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Üç Kuruş 26. bölüm 2. fragmanı yayında! Beni alamayacaksınız!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'un yeni bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu. Kartal'ın intikam için harekete geçtiği tanıtımda Baybars'ın Bahar'ı vurmasının ardından yaşanacaklar için nefesler tutuluyor. İşte Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı izle...

Üç Kuruş 26. bölüm 2. fragmanı yayında! Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı izle!

Baybars ve Kılıç'ın yoluna çıkan Efe ile Çetin heyecan dolu bir çatışmaya girerken Kılıç'ın tavana çizilmiş bir kartal sembolünün altında oturması dikkat çekiyor. Başına silah dayanan Baybars, "Beni alamayacaksınız!" diyerek direnirken "Kartal, Baybars'tan intikamını alacak mı?" sorusunun yanıtı merak yaratıyor.

İşte Üç Kuruş'un 26. Bölüm 2. Tanıtımı;

'ÜÇ KURUŞ'UN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kartal, hayatta en sevdiği kadını, Bahar'ı kaybettiğini kabullenmez. Çektiği acıyı bastırmaya çalışırken, bu acıyı en iyi anlayan eski dostu Ferhan karşısına çıkar. Ferhan, Kartal'a intikam için harekete geçecek gücü verir. Efe ve Çetin son anda Kılıç ve Baybars'ı ellerinden kaçırmış olmalarına rağmen Kartal'ı kendine getirmeleri gerektiğinin farkındadır. Fakat intikam peşinde tek başına ölümüne yürüyen Kartal'ın hep bir adım gerisindelerdir. Kılıç ve Baybars arasında Bahar'ın ölümü nedeniyle yaşanan gerginlikten sonra Baybars kaçma planına yalnız devam etmek zorunda kalır. Kartal, Baybars'ı köşeye sıkıştırdığını düşündüğü anda yeniden bir seçim yapmak zorunda kalır.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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