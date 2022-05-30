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Üç Kuruş final bölümü yayınlandı! Show TV ile Üç Kuruş 28. final bölümü kesintisiz izle

Üç Kuruş dizisi final bölümü ile ekranlara veda ediyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisi 28. final bölümü izleyiciyle buluştu. Kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora gibi başarılı isimlerini barındıran Üç Kuruş dizisi aksiyon, dram ve polisiye türünde bir dizidir. İşte 30 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan 28. final bölümü tek parça izleme linki...

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    Üç Kuruş final bölümü yayınlandı! Show TV ile Üç Kuruş 28. final bölümü kesintisiz full izle

    İlk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim, Eset Akçilad ve Murat Uyurkulak'ın kaleme alıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Üç Kuruş sevenlerine veda ediyor. Final bölümü kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler tek parça izleme linkini araştırmaya başladı. İşte Üç Kuruş final bölümü kesintisiz izleme linki...
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    Üç Kuruş final bölümü yayınlandı! Show TV ile Üç Kuruş 28. final bölümü kesintisiz full izle

    ÜÇ KURUŞ 28. FİNAL BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki Üç Kuruş son bölüm izleme linkine tıklayarak izleyebilirler.

    ÜÇ KURUŞ 28. FİNAL BÖLÜM İZLE
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    Üç Kuruş final bölümü yayınlandı! Show TV ile Üç Kuruş 28. final bölümü kesintisiz full izle

    ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU

    Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
  • 04
    Üç Kuruş final bölümü yayınlandı! Show TV ile Üç Kuruş 28. final bölümü kesintisiz full izle

    ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI

    Uraz Kaygılaroğlu – Kartal

    Ekin Koç – Efe

    Diren Polatoğlulları – İrfan

    Nesrin Cavadzade – Bahar

    Aslıhan Malbora – Leyla

    Nursel Köse – Neriman

    Civan Canova – Oktay

    Ercan Kesal – Halit

    Mustafa Kırantepe – Ruşen

    Uğur Yıldıran – Şesu

    Umutcan Ütebay – Şahin

    Damla Akar – Halide

    Melissa Yıldırımer – Nesrin

    Aytaç Uşun – Batuhan

    Süreyya Kilimci – Semiha

    Cenk Kangöz – Mesut

    Alişan Uğur – Konyalı

    Burak Altay – Bülent

    Muttalip Müjdeci – Sahir

    Asena Girişken – Perihan

    Tuğçe Yolcu – Hazal

    Aylin Engör – Neşe

    Volkan Kıran - Kamil

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