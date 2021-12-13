Kartal ile Efe, İrfan'ın izini sürüyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Üç Kuruş bu akşam heyecan dolu 7. bölümüyle ekrana gelecek. Kartal, İrfan'ı yakalamak için babası Oktay'dan beklediği desteği alamayınca büyük hayal kırıklığı yaşar. Yine de pes etmeyen Kartal, Efe'yle beraber İrfan'ın izini sürer ama ikili kendilerini hiç hesapta olmayan bir tehlikenin içinde bulur. İrfan'a karşı yaptıkları bu hamle, İrfan'ın oyun alanını iyice daraltır.

Kartal'a ve mahalleliye unutamayacakları bir ders vermeye kararlı İrfan, ses getirecek bir hamle yapar. Fakat İrfan'ın hamlesi, Oktay'ın dahiliyle ummadığı bir sonuç doğurur.

"Üç Kuruş", yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Üç Kuruş'un 7. Bölüm Tanıtımları;

Üç Kuruş'un 7. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;