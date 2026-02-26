Canlı
        Üçüncü cemre düşme tarihi 2026: Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek?

        Üçüncü cemre düşme tarihi 2026: Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek?

        İlk iki cemrenin düşmesinin ardından gözler üçüncü cemre düşme tarihine çevrildi. Baharı müjdeleyen ilk cemre havaya, ikincisi suya düştü. Şimdi gözler üçüncü cemre düşme tarihinde. Peki, üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek?

        26.02.2026 - 17:25
        1

        Üçüncü cemrenin ne zaman havaya düşeceği, baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemre düşmesini takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. "Ateş", "kor" anlamına gelen ve sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek olan cemreler halk arasında baharın gelişi olarak kabul ediliyor. Peki, son cemre ne zaman düşecek? İşte 2026 cemre düşme tarihleri.

        2

        İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

        Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.

        İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

        Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2023 günü toprağa düşecek.

        Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

        CEMRE NE DEMEK, ANLAMI NE?

        "Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

        3

        "cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

