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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uçurum faciası! Ağaca çarpıp durdu! | Son dakika haberleri

        Uçurum faciası! Ağaca çarpıp durdu!

        Tokat'ta meydana gelen feci kazada, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan ve ağaca çarparak duran aracın sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 09:12 Güncelleme:
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        Uçurum faciası! Ağaca çarpıp durdu!

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre kaza, Reşadiye ilçesi Sazak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Metin Behram (42) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki uçuruma yuvarlandı.

        Ağaca çarparak duran araç hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Behram'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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