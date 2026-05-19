Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Uçurumdan yuvarlandı: "Araba üstümden geçti!" | Son dakika haberleri

        Uçurumdan yuvarlandı: "Araba üstümden geçti!"

        Giresun'da 400 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlanan aracın sürücüsü Rahmi Kuru, kazanın ardından yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Hurdaya dönen araçtan ilk taklada savrularak kurtulan Kuru, "Araba üstümden geçti, o araçta kalsaydık sağ çıkamazdık" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 09:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçurumdan düştü: "Araba üstümden geçti!"

        Giresun'un Güce ilçesinde kontrolden çıkarak yüzlerce metrelik yamaçtan aşağı yuvarlanan aracın sürücüsü Rahmi Kuru, kazanın ardından yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Hurdaya dönen araçtan ilk taklada savrularak kurtulan Kuru, "Araba üstümden geçti, o araçta kalsaydık sağ çıkamazdık" dedi.

        İHA'nın haberine göre kaza, ilçeye bağlı Sarıyer köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Rahmi Kuru (40) idaresindeki araç, yük boşaltılmasının ardından dönüş manevrası yaptığı sırada kontrolden çıkarak geri geri kaymaya başladı.

        REKLAM

        Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç yaklaşık 300-400 metrelik yamaçtan taklalar atarak köy yoluna kadar yuvarlandı. Kazada sürücü Rahmi Kuru ile araçta bulunan Recep Yıldız ise hafif yaralarla kazayı atlattı. Kazanın ardından yaşadıklarını anlatan sürücü Rahmi Kuru, aracın geri manevra sırasında kontrolden çıktığını belirterek, "Yanımdaki Recep Yıldız ile birlikte yük indirdikten sonra aracı döndürmeye çalışıyordum. Rampada geri manevra yapıp yukarı çıkacaktım ancak virajı alamadım. Arabayı toparlayamadım ve araç kaymaya başladı. Fren yapmaya çalıştım ama araba durmadı. Bir anda boşluk oldu, 'gidiyoruz' dedim. Araç birkaç saniye durur gibi oldu ama ardından takla atmaya başladı" diye konuştu. Taklalar sırasında araçtan savrularak hayatta kaldığını ifade eden Kuru, "Birinci takla, ikinci takla derken kendimi yerde buldum. Araba üstümden geçti. Araçta kalsaydık sağ çıkmamız mümkün değildi. Şu an vücudumun her tarafı ezik. Yanımdaki arkadaşın ayağında kırık var. Allah korudu" dedi.

        HER İKİSİ DE BİRBİRİNDEN HABERSİZDİ

        Kazayı evinin penceresinden gördüğünü söyleyen Şaban Kuru ise aracın geri geri kaymaya başladıktan sonra büyük bir gürültüyle fındıklığa yuvarlandığını belirtti. Şaban Kuru, "Patırtıyı duyunca dışarı çıktık. Araba takla ata ata yukarıdan ana yola kadar indi. Hemen aşağı inip yaralılara müdahale ettik, ambulans ve jandarmayı aradık. Çok büyük bir kazaydı, şans eseri sağ kurtuldular. Kazazedelerden biri olan Recep Yıldız, 'savrulduğu yerden beni hastaneye götürün' diye bağırıyordu. Ona araç sürücüsünü Rahmi Kuru'yu sorduk, araçla yuvarlandığını söyledi ama ben onun da araçtan savrulduğunu görmüştüm. Daha sonra fındık bahçesinde ararken Rahmi Kuru'yu da yaralı olarak bulduk. Her ikisi de birbirinden habersiz araçla takla atarak gittiğini sanıyordu" ifadelerini kullandı.

        Uçurumda 400 metre yuvarlandılar!
        Uçurumda 400 metre yuvarlandılar! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Eski kocası öldürmüş!

        Konya'da, geçen yıl kaybolan 43 yaşındaki Muazzez Bayhan'ın, cezaevinden izinli çıkıp firar eden boşandığı 46 yaşındaki Münür Turhan tarafından başından tabancayla vurularak öldürülüp, dere yatağına gömüldüğü ortaya çıktı. 40'ın üzerinde suç kaydı olan Turhan'ın, 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası oldu...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        İşe iade davasında kıdem hesabı
        İşe iade davasında kıdem hesabı
        Beraat etti
        Beraat etti
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü