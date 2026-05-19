Uçurumdan yuvarlandı: "Araba üstümden geçti!"

Giresun'un Güce ilçesinde kontrolden çıkarak yüzlerce metrelik yamaçtan aşağı yuvarlanan aracın sürücüsü Rahmi Kuru, kazanın ardından yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Hurdaya dönen araçtan ilk taklada savrularak kurtulan Kuru, "Araba üstümden geçti, o araçta kalsaydık sağ çıkamazdık" dedi.

İHA'nın haberine göre kaza, ilçeye bağlı Sarıyer köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Rahmi Kuru (40) idaresindeki araç, yük boşaltılmasının ardından dönüş manevrası yaptığı sırada kontrolden çıkarak geri geri kaymaya başladı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç yaklaşık 300-400 metrelik yamaçtan taklalar atarak köy yoluna kadar yuvarlandı. Kazada sürücü Rahmi Kuru ile araçta bulunan Recep Yıldız ise hafif yaralarla kazayı atlattı. Kazanın ardından yaşadıklarını anlatan sürücü Rahmi Kuru, aracın geri manevra sırasında kontrolden çıktığını belirterek, "Yanımdaki Recep Yıldız ile birlikte yük indirdikten sonra aracı döndürmeye çalışıyordum. Rampada geri manevra yapıp yukarı çıkacaktım ancak virajı alamadım. Arabayı toparlayamadım ve araç kaymaya başladı. Fren yapmaya çalıştım ama araba durmadı. Bir anda boşluk oldu, 'gidiyoruz' dedim. Araç birkaç saniye durur gibi oldu ama ardından takla atmaya başladı" diye konuştu. Taklalar sırasında araçtan savrularak hayatta kaldığını ifade eden Kuru, "Birinci takla, ikinci takla derken kendimi yerde buldum. Araba üstümden geçti. Araçta kalsaydık sağ çıkmamız mümkün değildi. Şu an vücudumun her tarafı ezik. Yanımdaki arkadaşın ayağında kırık var. Allah korudu" dedi.

HER İKİSİ DE BİRBİRİNDEN HABERSİZDİ

Kazayı evinin penceresinden gördüğünü söyleyen Şaban Kuru ise aracın geri geri kaymaya başladıktan sonra büyük bir gürültüyle fındıklığa yuvarlandığını belirtti. Şaban Kuru, "Patırtıyı duyunca dışarı çıktık. Araba takla ata ata yukarıdan ana yola kadar indi. Hemen aşağı inip yaralılara müdahale ettik, ambulans ve jandarmayı aradık. Çok büyük bir kazaydı, şans eseri sağ kurtuldular. Kazazedelerden biri olan Recep Yıldız, 'savrulduğu yerden beni hastaneye götürün' diye bağırıyordu. Ona araç sürücüsünü Rahmi Kuru'yu sorduk, araçla yuvarlandığını söyledi ama ben onun da araçtan savrulduğunu görmüştüm. Daha sonra fındık bahçesinde ararken Rahmi Kuru'yu da yaralı olarak bulduk. Her ikisi de birbirinden habersiz araçla takla atarak gittiğini sanıyordu" ifadelerini kullandı.