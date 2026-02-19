Canlı
        Haberler Dünyadan 'Ucuz Roman' oyuncusu Peter Greene'nin ölüm nedeni belli oldu

        Peter Greene'nin ölüm nedeni belli oldu

        'Ucuz Roman'ın yıldızı Peter Greene, iki ay önce New York'taki evinde ölü bulunmuştu. Adli tıp yetkilileri, ünlü oyuncunun ölüm nedenini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 10:46 Güncelleme: 19.02.2026 - 10:46
        Ölüm nedeni belli oldu
        'Ucuz Roman', 'Maske' gibi önemli filmlerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Peter Greene, iki ay önce New York'taki dairesinde ölü bulunmuştu. 60 yaşında hayata veda eden oyuncunun ilk belirlemelere göre silahla vurulduğu anlaşılmıştı.

        Adli tıp yetkilileri, ünlü oyuncunun ölümünün, vefatından iki ay sonra kendini yanlışlıkla vurma sonucu olduğunu açıkladı.

        12 Aralık'ta ünlü oyuncunun komşuları, dairesinde 24 saatten fazla süredir müzik çaldığını bildirerek yardım çağırdığında, Greene'in yüzüstü yerde yattığı, yüzünde yaralanma olduğu, her yerinde kan olduğu ve cansız bedeninin yanında garip bir el yazısı not bulunduğu bildirilmişti.

        New York Adli Tıp Kurumu, Greene'in kaza sonucu sol koltuk altındaki ateşli silah yaralanması ve kolun ana damarının hasar görmesi nedeniyle öldüğünü belirledi.

        'Olağan Şüpheliler', 'İlk Gün', 'Laws of Gravity', 'Clean, Shaven' ve 'Şaşkın Dedektif' gibi birçok projede rol alan Greene, uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele ediyordu. Oyuncu, 1996 yılında intihara teşebbüs ettikten sonra bağımlılıkları için tedavi görmeye başladı. Greene, en son 2023'te 'John Wick'in öncesini anlatan 'The Continental' dizisinde ve geçen yıl 'Dope Thief' dizisinin bir bölümünde yer aldı.

        #ölüm nedeni
        #Adli Tıp
        #Peter Greene
        #ölüm
