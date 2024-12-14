Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Udinese: 1 - Napoli: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Udinese: 1 - Napoli: 3 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 16. haftasında Udinese sahasında Napoli'yi ağırladı. Konuk takım mücadelede 1-0 geriye düşse de, maçı 3-1 kazanmasını bildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 21:59 Güncelleme: 14.12.2024 - 21:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Napoli geriden gelerek kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya Serie A'nın 16. hafta karşılaşmasında Udinese ile Napoli kozlarını paylaştı. 4 golün çıktığı mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.

        Udinese'nin golünü 22. dakikada Florian Thauvin kaydederken; konuk takım bu gole 50. dakikada Romelu Lukaku, 76'da Lautaro Giannetti (k.k) ve 81'de ise Frank Anguissa ile karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından Napoli 35 puana yükseldi. Udinese ise 20 puanda kaldı.

        Ligin 17. haftasında Udinese deplasmanda Fiorentina'ya konuk olacak. Napoli ise Genoa deplasmanında sahne alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ile ilgili ortak bildiri
        Suriye ile ilgili ortak bildiri
        Omuz atma kavgası!
        Omuz atma kavgası!
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        "Çok ağır yasalar gelsin"
        "Çok ağır yasalar gelsin"
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı