Udinese: 1 - Napoli: 3 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Udinese sahasında Napoli'yi ağırladı. Konuk takım mücadelede 1-0 geriye düşse de, maçı 3-1 kazanmasını bildi.
İtalya Serie A'nın 16. hafta karşılaşmasında Udinese ile Napoli kozlarını paylaştı. 4 golün çıktığı mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.
Udinese'nin golünü 22. dakikada Florian Thauvin kaydederken; konuk takım bu gole 50. dakikada Romelu Lukaku, 76'da Lautaro Giannetti (k.k) ve 81'de ise Frank Anguissa ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Napoli 35 puana yükseldi. Udinese ise 20 puanda kaldı.
Ligin 17. haftasında Udinese deplasmanda Fiorentina'ya konuk olacak. Napoli ise Genoa deplasmanında sahne alacak.