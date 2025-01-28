UEFA Avrupa Ligi maç takvimi 8. Hafta için belli oldu. Türkiye'nin en köklü spor kulüpleri olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gün mücadele edecek. Organizasyonun 8. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Twente ile karşılaşacakken, Galatasaray Ajax’a konuk olacak. Fenerbahçe ise Midtjylland ile kozlarını paylaşacak. Maçların saatleri ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, BJK, GS, FB Avrupa Ligi maç fikstürü…