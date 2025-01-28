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        Haberler Bilgi Spor UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 8. HAFTA | Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi maç takvimi 8. hafta: BJK, GS, FB'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

        8. hafta UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu. Türk futbolunun üç dev kulübü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gün sahaya çıkacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonunun 8. haftasında Beşiktaş Twente ile, Galatasaray Ajax ile, Fenerbahçe Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşikataş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, BJK, GS, FB Avrupa Ligi 8. Hafta maç fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 08:40 Güncelleme: 28.01.2025 - 08:40
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        UEFA Avrupa Ligi maç takvimi 8. Hafta için belli oldu. Türkiye'nin en köklü spor kulüpleri olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gün mücadele edecek. Organizasyonun 8. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Twente ile karşılaşacakken, Galatasaray Ajax’a konuk olacak. Fenerbahçe ise Midtjylland ile kozlarını paylaşacak. Maçların saatleri ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, BJK, GS, FB Avrupa Ligi maç fikstürü…

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        UEFA AVRUPA LİGİ 8. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

        UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta maç programı belli oldu.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonunda 8. ve son hafta mücadeleleri, 30 Ocak 2025 tarihinde oynanacak.

        3

        ÜÇ TEMSİLCİMİZ AYNI GÜNDE

        Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa mücadelesine 30 Ocak 2025 Perşembe günü rakip sahasında çıkacak.

        4

        UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        TRT tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk takımlarının maçlarının şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da izleyicilerle buluşacağı belirtildi. Daha fazla sayıda maçın ise TRT'nin yeni dijital platformu "tabii" üzerinden izlenebileceği bildirildi.

        İşte, BJK, FB ve GS UEFA Avrupa ligi maçı yayın kanalları;

        5

        BEŞİKTAŞ TWENTE MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş, 30 Ocak'ta Twente ile karşılaşacak ve maç, saat 23:00'te TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

        6

        GALATASARAY AJAX MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray, 30 Ocak Perşembe günü Ajax ile karşılaşacak. Mücadele, saat 23:00'te TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        7

        FENERBAHÇE MİDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe, 30 Ocak'ta Midtjylland ile karşılaşacak ve maç, saat 23:00'te TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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