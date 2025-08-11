Habertürk
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı! - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı!

        UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları, yarın yapılacak Shelbourne-Rijeka maçıyla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 10:15 Güncelleme: 11.08.2025 - 10:15
        Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı!
        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşlarında yarın ve 14 Ağustos Perşembe günü 13 karşılaşma oynanacak.

        Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını play-off turuna yazdıracak.

        Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, 0-0 biten ilk maçın rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de Panathinaikos'u ağırlayacak. Eşleşmenin galibi, Samsunspor'un play-off turundaki rakibi olacak.

        Rövanş maçlarının programı (TSİ) ve ilk karşılaşmaların sonuçları şöyle:

        13 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

        21.45 Shelbourne (İrlanda) - Rijeka (Hırvatistan) (2-1)

        14 AĞUSTOS PERŞEMBE

        18.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - RFS (Letonya) (2-1)

        19.00 Midtjylland (Danimarka) - Fredrikstad (Norveç) (3-1)

        20.00 Noah (Ermenistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (1-1)

        20.00 Wolfsberger (Avusturya) - PAOK (Yunanistan) (0-0)

        20.00 Brann (Norveç) - Hacken (İsveç) (2-0)

        20.30 Breidablik (İzlanda) - Zrinjski (Bosna Hersek) (1-1)

        21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Hamrun Spartans (Malta) (2-1)

        21.00 Drita (Kosova) - FCSB (Romanya) (2-3)

        21.00 Utrecht (Hollanda) - Servette (İsviçre) (3-1)

        21.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan) (0-0)

        21.30 Braga (Portekiz) - CFR Cluj (Romanya) (2-1)

        22.00 Legia Varşova (Polonya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) (1-4)

