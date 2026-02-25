Canlı
        UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rövanş maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0în rövanşında Nottingham Forest'la saat 23.00'te karşı karşıya gelecek.

        Giriş: 25.02.2026 - 10:58
        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı yarın yapılacak müsabakalarla yaşanacak.

        Fenerbahçe ilk maçı evinde 3-0 kaybettiği eşleşmede deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak.

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki rövanş maçlarının programı şöyle:

        20.45 Ferencvaros - Ludogorets

        20.45 Stuttgart - Celtic

        20.45 Viktoria Plzen - Panathinaikos

        20.45 Kızılyıldız - Lille

        23.00 Nottingham Forest - Fenerbahçe

        23.00 Bologna - Brann

        23.00 Genk - Dinamo Zagreb

        23.00 Celta Vigo - PAOK

        Hacıosman Metro İstasyonunda Aylin'in ölümü: 'Akran zorbalığı' iddiası

        SARIYER M2 hattı Hacıosman Metro İstasyonu'ne gelen 12'nci sınıf öğrencisi Aylin Görgülü raylara atladıktan sonra trenin altına kalarak (17) hayatını kaybettti.  (DHA) 

