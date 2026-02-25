UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rövanş maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0în rövanşında Nottingham Forest'la saat 23.00'te karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı yarın yapılacak müsabakalarla yaşanacak.
Fenerbahçe ilk maçı evinde 3-0 kaybettiği eşleşmede deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki rövanş maçlarının programı şöyle:
20.45 Ferencvaros - Ludogorets
20.45 Stuttgart - Celtic
20.45 Viktoria Plzen - Panathinaikos
20.45 Kızılyıldız - Lille
23.00 Nottingham Forest - Fenerbahçe
23.00 Bologna - Brann
23.00 Genk - Dinamo Zagreb
23.00 Celta Vigo - PAOK
