        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off heyecanı! - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off heyecanı!

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda heyecan yarın başlayacak. Saat 20.45 seansında dört, 23.00 seansında ise üç maç oynanacak.

        Giriş: 18.02.2026 - 12:29 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:29
        Avrupa Ligi'nde son 16 play-off heyecanı!
        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı başlıyor. Play-off turunun ilk maçları yarın oynanacak.

        Kupa 2'de mücadele eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile ilk maçı Chobani Stadı'nda yarın saat 20.45'te oynayacak. Deplasmandaki rövanş maçı ise 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te yapılacak.

        Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.

        UEFA Avrupa Ligi'nde yarınki son 16 play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:

        20.45 Fenerbahçe-Nottingham Forest (İngiltere)

        20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Genk (Belçika)

        20.45 PAOK (Yunanistan)- Celta Vigo (İspanya)

        20.45 Brann (Norveç)-Bologna (İtalya)

        23.00 Celtic (İskoçya)-Stuttgart (Almanya)

        23.00 Lille (Fransa)- Kızılyıldız (Sırbistan)

        23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 8 aylık bebekleri öldü

        Nevşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti. (DHA)

