UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı!
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, bugün başlayacak.
Giriş: 18.03.2026 - 16:02 Güncelleme:
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 16 turunda bugün ve yarın 8 karşılaşma oynanacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
Son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:
18 Mart Çarşamba
18.30 Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan): (0-2)
19 Mart Perşembe
20.45 Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika): (0-1)
20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya): (1-1)
20.45 Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere): (1-0)
23.00 Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): (0-1)
23.00 Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya): (2-1)
23.00 Roma (İtalya) - Bologna (İtalya): (1-1)
23.00 Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa): (1-0)
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ