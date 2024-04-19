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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

        UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan çeyrek final maçlarının ardından Atalanta, Roma, Bayer Leverkusen ve Olimpik Marsilya yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 01:45 Güncelleme: 19.04.2024 - 02:14
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        Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı finalistler belli oldu.

        ATALANTA, LİVERPOOL'U DEVİRDİ

        Anfield Road Stadı'nda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Liverpool'u ağırlayan İtalyan ekibi Atalanta, Muhammed Salah'ın penaltı golüyle rakibine 1-0 yenilmesine karşın son 4 takım arasına kalan taraf oldu.

        İTALYAN KAPIŞMASINDA KAZANAN ROMA!

        İki İtalyan takımının mücadelesinde Roma, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Milan'ı rövanşta da 2-1 yenerek tur biletini aldı. Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik 31. dakikada kırmızı kart gördü.

        Başkent temsilcisi, UEFA organizasyonlarında son 3 sezonda da yarı finale çıkma başarısını gösterdi.

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        BAYER LEVERKUSEN YİNE KAYBETMEDİ!

        Almanya Ligi'nde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam etti. 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda West Ham ile 1-1 berabere kalan Alman ekibi, son 4 takım arasına kaldı.

        Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini 44 maça çıkardı.

        Fransız ekibi Marsilya ise 2-1 mağlup olduğu maçın rövanşında Benfica'yı 1-0 yendi. Önce uzatmalara ardından da penaltılara giden maçta rakibine seri penaltı atışları sonucu 4-2 üstünlük kuran Marsilya son dörde kaldı.

        Turnuvanın yarı finalinde Roma ile Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya ile de Atalanta eşleşti.

        Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final heyecanı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yaşanacak.

        Çeyrek final eşleşmelerinde alınan sonuçlar şöyle:

        Roma (İtalya)-Milan (İtalya): 1-0, 2-1

        Atalanta (İtalya)-Liverpool (İngiltere): 3-0, 0-1

        West Ham United (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2, 1-1

        Olimpik Marsilya (Fransa)-Benfica (Portekiz): 1-2, 1-0 (Olimpik Marsilya, penaltılarla 4-2 kazandı)

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