UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam oynanacak çeyrek final rövanş maçlarıyla birlikte yarı finale yükselen takımlar belli olacak.
Giriş: 15 Nisan 2026 - 10:01
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı finale çıkan takımlar belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak.
Ligde yarın oynayacak çeyrek final rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:
19.45 Celta Vigo (İspanya)-Freiburg (Almanya) (0-3)
22.00 Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz) (1-1)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya) (3-1)
22.00 Real Betis (İspanya)-Braga (Portekiz) (1-1)
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ