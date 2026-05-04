UEFA'dan Arzu Görgün'e görev
FIFA kokartlı yardımcı hakem Arzu Görgün, 4-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Kuzey İrlanda'da düzenlenecek olan 2026 UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde görev yapmak üzere davet edildi.
Giriş: 04 Mayıs 2026 - 16:46
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Arzu Görgün, bugün Kuzey İrlanda'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek şampiyona davet edildi.
Toplam 8 takımın mücadele edeceği final turnuvasında, Avrupa ve Asya genelinden seçilen 8 hakem ve 8 yardımcı hakem görev yapacak.
