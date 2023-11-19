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        Haberler Spor Futbol UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev - Futbol Haberleri

        UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev

        Arda Kardeşler, Cebelitarık ile Hollanda arasında 21 Kasım Salı günü oynanacak UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası eleme turu maçını yönetecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:28
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        UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev
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        FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Cebelitarık ile Hollanda arasında 21 Kasım Salı günü oynanacak UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası eleme turu maçını yönetecek.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Algarve bölgesindeki Algarve Stadı'nda TSİ 22.45'de başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler'in yardımcılıkları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Deniz Caner Özaral olacak.

        Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk yapacak.

        Karşılaşmada Abdülkadir Bitigen VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev alacak.

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