        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Basel ile Aston Villa arasında yarın oynanacak maçı FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 20:52 Güncelleme: 10.12.2025 - 20:52
        UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
        FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsviçre ekibi Basel ile İngiltere temsilcisi Aston Villa arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakob-Park Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

        Karşılaşmanın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.

        İtalyan Michael Fabbri VAR, Onur Özütoprak ise AVAR'da görev yapacak.

