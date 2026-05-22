UEFA'dan Oğuzhan Çakır'a görev
FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, 2026 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası finallerinde görev yapacak. FIFA kokartlı yardımcı hakem Furkan Ürün de turnuvada yer alacak.
Giriş: 22 Mayıs 2026 - 19:31 Güncelleme:
FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır Estonya'da 22 Mayıs-8 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 2026 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalacak.
FIFA kokartlı yardımcı hakem Furkan Ürün de turnuvada görev alacak. Oğuzhan Çakır'ın da aralarında bulunduğu 6 hakemle birlikte, 8 yardımcı hakem ve 2 dördüncü hakem turnuvada görevlendirildi.
