        Haberler Spor Futbol UEFA'dan Oğuzhan Çakır'a görev

        UEFA'dan Oğuzhan Çakır'a görev

        FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, 2026 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası finallerinde görev yapacak. FIFA kokartlı yardımcı hakem Furkan Ürün de turnuvada yer alacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 19:31 Güncelleme:
        FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır Estonya'da 22 Mayıs-8 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 2026 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalacak.

        FIFA kokartlı yardımcı hakem Furkan Ürün de turnuvada görev alacak. Oğuzhan Çakır'ın da aralarında bulunduğu 6 hakemle birlikte, 8 yardımcı hakem ve 2 dördüncü hakem turnuvada görevlendirildi.

        2026 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası, 22 Mayıs-8 Haziran 2026 tarihleri arasında Estonya'da düzenlenecek.

