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        Haberler Spor Futbol UEFA'dan 'Süper Lig' projesi! 3 lig, 54 takım... Şampiyonlar Ligi tarih oluyor - Futbol Haberleri

        UEFA'dan 'Süper Lig' projesi! 3 lig, 54 takım... Şampiyonlar Ligi tarih oluyor

        UEFA, futbolda dengeleri değiştirecek bir hamleye hazırlanıyor. 2 sene önce Real Madrid'in başını çektiği 'Süper Lig' projesine sert şekilde karşı çıkan UEFA'nın, mevcut Avrupa kupaları formatını değiştirip 18'er takımdan oluşan 3 ayrı lig kurmayı planladığı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 19:48 Güncelleme: 02.10.2023 - 20:00
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        Futbolda 2 sene önce Real Madrid Başkanı Florentino Perez tarafından ortaya atılan 'Süper Lig' fikrini kabul etmeyen ve bu projeyi destekleyen kulüpleri Avrupa'dan men etmekle tehdit eden UEFA, ilginç bir hamleye hazırlanıyor.

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        UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi'ni iptal ederek Süper Lig fikrine benzer bir projeyi gündemine aldığı iddia edildi.

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        İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği, 2027'den itibaren her biri 18 kulüpten oluşan 3 farklı lig kurmayı planlıyor.

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        Bu konunun, bir sonraki UEFA İcra Komitesi toplantısında ele alınacağı belirtildi.

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        Marca'da yer alan haberin devamında ise 3 farklı lig olacağı ve bu liglerin isimlerinin sırasıyla; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Aspiring Ligi olacağı öne sürüldü.

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        Her ligde 18 takımın yer alacağı ve her birinin toplamda 34 maç yapacağı ifade edildi. Süper Lig'de sezonu lider bitiren takımın da doğrudan şampiyon olacağı belirtildi.

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        Yeni formata göre Süper Lig'den 2 takım Avrupa Ligi'ne düşecek; Avrupa Ligi'nden ise 2 takım Süper Lig'e yükselecek.

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        Avrupa Ligi'nden ise 4 takımın Aspiring Ligi'ne düşüp, Aspiring Ligi'nden de 4 takımın Avrupa Ligi'ne yükseleceği ifade edildi.

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