UEFA'dan 'Süper Lig' projesi! 3 lig, 54 takım... Şampiyonlar Ligi tarih oluyor

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Futbolda 2 sene önce Real Madrid Başkanı Florentino Perez tarafından ortaya atılan 'Süper Lig' fikrini kabul etmeyen ve bu projeyi destekleyen kulüpleri Avrupa'dan men etmekle tehdit eden UEFA, ilginç bir hamleye hazırlanıyor.