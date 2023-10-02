UEFA'dan 'Süper Lig' projesi! 3 lig, 54 takım... Şampiyonlar Ligi tarih oluyor
UEFA, futbolda dengeleri değiştirecek bir hamleye hazırlanıyor. 2 sene önce Real Madrid'in başını çektiği 'Süper Lig' projesine sert şekilde karşı çıkan UEFA'nın, mevcut Avrupa kupaları formatını değiştirip 18'er takımdan oluşan 3 ayrı lig kurmayı planladığı iddia edildi.
Futbolda 2 sene önce Real Madrid Başkanı Florentino Perez tarafından ortaya atılan 'Süper Lig' fikrini kabul etmeyen ve bu projeyi destekleyen kulüpleri Avrupa'dan men etmekle tehdit eden UEFA, ilginç bir hamleye hazırlanıyor.
UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi'ni iptal ederek Süper Lig fikrine benzer bir projeyi gündemine aldığı iddia edildi.
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği, 2027'den itibaren her biri 18 kulüpten oluşan 3 farklı lig kurmayı planlıyor.
Bu konunun, bir sonraki UEFA İcra Komitesi toplantısında ele alınacağı belirtildi.
Marca'da yer alan haberin devamında ise 3 farklı lig olacağı ve bu liglerin isimlerinin sırasıyla; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Aspiring Ligi olacağı öne sürüldü.
Her ligde 18 takımın yer alacağı ve her birinin toplamda 34 maç yapacağı ifade edildi. Süper Lig'de sezonu lider bitiren takımın da doğrudan şampiyon olacağı belirtildi.