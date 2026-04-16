        Haberler Spor Futbol UEFA ile TFF "EURO 2032" stat toplantısını yaptı

        UEFA ile TFF "EURO 2032" stat toplantısını yaptı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA, Yeni Ankara Stadı'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2032) maçlara ev sahipliği yapacak statlar arasında yer almasına yönelik koordinasyon toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 17:36
        UEFA ile TFF "EURO 2032" için toplandı

        TFF'nin açıklamasına göre UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrindeki merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceği EURO 2032'de maçların oynanacağı statlardan biri olması planlanan Yeni Ankara Stadı için UEFA yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

        Toplantıya TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, TFF Uluslararası Etkinlikler Müdürü Can Emre Tuğal, TFF Dış İlişkiler Müdürü Gökhan Ertan, TFF Dış İlişkiler Teknik Uzmanı Murat Deniz, TFF Dış İlişkiler-Uluslararası Etkinlik ve Milli Takımlar İdari Uzmanı Onat Karabıçak, TFF Dış İlişkiler Uzmanı Begüm Şerbetçioğlu, Yeni Ankara Stadı'nı inşa eden TOKİ Uygulama Daire Başkanı Ethem Demiray ve Projeler Şube Müdürü Mehmet Toprak, UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, UEFA CEO'su Martin Kallen, UEFA Danışmanı Kadir Kardaş, UEFA Kıdemli Stadyum Geliştirme Uzmanı Pietro Chiabrera, UEFA Kıdemli Kulüp Müsabakaları Etkinlik Yöneticisi Malgorzata Buffini, TFF Futbol Planlama Proje Yöneticisi James Wood ve Futbol Planlama Koordinatörü Lesya Horyn katıldı.

        Yeni Ankara Stadı'nın EURO 2032 kriterlerine uygunluğu, teknik gereklilikler ve organizasyon süreçleri toplantıda kapsamlı görüşüldü.

        EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ve çalışmalarda sona yaklaşılan statlar hakkında da bilgi verilen toplantıda, inşaatı devam eden Yeni Ankara Stadı ile ilgili TOKİ yöneticileri tarafından detaylı sunum yapıldı. EURO 2032 kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı için yapılacak yenileme çalışmaları da değerlendirildi.

        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
