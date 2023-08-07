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        Haberler Futbol UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off'a kalmaları halinde muhtemel rakipleri belli oldu. İşte eşleşmeler...

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        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 15:22
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapıldı.

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        Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli oldu.

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        Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

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        İŞTE EŞLEŞMELER

        Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu; Olympiakos - Genk (Kaybeden Takım)

        Beşiktaş, Netfçi Bakü'yü elemesi halinde play-off turunda Aris Thessaloniki-Dinamo Kiev maçının galibiyle karşılaşacak.

        Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde Twente - Riga eşleşmesinin galibiyle UEFA Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacak

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