UEFA Kupa Finalleri Güvenlik Toplantısı Bilbao'da gerçekleştirildi

UEFA Kupa Finalleri Güvenlik Toplantısı, İspanya'nın Bilbao şehrinde gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre toplantıda, 2025 yılında oynanan UEFA kupa finallerinde görev alan müsabaka güvenlik amirleri ile İstanbul'un da ev sahipliği yapacağı 2026 UEFA kupa finallerinde yer alacak güvenlik amirleri ve federasyon yetkilileri bir araya geldi.

Toplantıya TFF adına Temsilciler Kurulu Başkanı ve UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Üyesi Şerafettin Bural ve TFF Güvenlik Koordinatörü Bülent Perut'un yanı sıra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü temsilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Esat Feryadi Gököz, Spor Güvenliği Şube Müdürü Ahmet Lütfü Çırakoğlu, Başkomiser Settar Sayan, Başkomiser Adil Özaslan ve Polis Memuru Sabahattin Aslan katıldı.

Toplantıda 2025 yılında gerçekleştirilen UEFA kulüp finallerinin operasyonel süreçleri ele alınırken, UEFA 2026 kupa finali organizasyonlarında görev alacak ilgili federasyonlar ile güvenlik yetkilileri arasında bilgi paylaşımını güçlendirmek ve gelecek finaller için operasyonel hazırlıkları geliştirmek amacıyla bir platform da oluşturuldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da, UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta, UEFA Konferans Ligi finali 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali ise 23 Mayıs'ta Norveç'in başkenti Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda oynanacak.