UEFA listesi ne zaman verilecek? UEFA listesi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta verilecek? - Futbol Haberleri

UEFA listesi ne zaman verilecek? UEFA listesi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta verilecek? - Futbol Haberleri

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Futbolda gözler bu sezon Avrupa'da yer alacak temsilcilerimizin nihai kardolarını UEFA'ya bildireceği tarihe çevrildi. Konuyla ilgili olarak futbolseverler; UEFA listesi ne zaman verilecek ve son gün ne zaman aramaları yapıyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...