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        Haberler Spor Futbol UEFA listesi ne zaman verilecek? UEFA listesi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta verilecek? - Futbol Haberleri

        UEFA listesi ne zaman verilecek? UEFA listesi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta verilecek?

        2023-2024 sezonunda Avrupa kupaları heyecanı başladı. Geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Peki, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala UEFA listesi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta verilecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 17:46 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:46
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        Futbolda gözler bu sezon Avrupa'da yer alacak temsilcilerimizin nihai kardolarını UEFA'ya bildireceği tarihe çevrildi. Konuyla ilgili olarak futbolseverler; UEFA listesi ne zaman verilecek ve son gün ne zaman aramaları yapıyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...

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        UEFA LİSTESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

        TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de yaz transfer dönemi 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.

        Takviyelerini sürdüren Avrupa kupasındaki temsilcilerimiz ise 5 Eylül 00:59'a kadar nihai kadrolarını UEFA'ya bildirmek zorunda.

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        Temsilcilerimiz, bu tarihten sonra kadrolarına katacakları oyuncuları Avrupa kupalarında ise devre arasına kadar oynatamayacak.

        5 Eylül 00:59'dan sonra transfer edilen oyuncular ligde ve kupada ise forma giyebilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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