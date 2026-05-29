        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final zamanı: PSG-Arsenal

        UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Paris Saint-Germain (PSG) ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda son şampiyon PSG ünvanını korumak isterken; İngiliz temsilcisi ise bu kupayı ilk kez müzesine götürmek istiyor...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 12:15 Güncelleme:
        Avrupa’nın kulüpler bazından en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yarın oynanacak final maçında belli olacak.

        Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İngiliz temsilcisi Arsenal yarın TSİ 19.00'da Puskas Arena'da karşılaşacak. Dev mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        8. RANDEVU

        Paris Saint-Germain ile Arsenal, Avrupa kupalarında bugüne kadar 7. kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde iki takım, 2'şer defa sahadan galip ayrılırken, 3 müsabaka ise berabere tamamlandı.

        PSG ile Arsenal arasında 7 Mayıs 2025 tarihinde son oynanan karşılaşmayı Paris Saint-Germain 2-1'lik skorla kazandı.

        PSG'DE HEDEF DUBLE YAPMAK

        Paris Saint-Germain, Avrupa’nın en büyük kupasının son sahibi olarak Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Tarihinde 3. kez finalde mücadele edecek Fransız temsilcisi, 2020 yılında oynanan finalde Bayern Münih’e 1-0 mağlup olurken, geçtiğimiz sezon ise Inter'i 5-0'lik skorla geçerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

        ARSENAL İLK KUPANIN PEŞİNDE

        Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon çıktığı 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup finale yükseldi. İngiliz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez kazanmak için sahaya çıkacak. Daha önce 1 defa finale çıkan Kuzey Londra ekibi, 2005-2006 sezonunda Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu.

        Arsenal ayrıca bu sezon Premier Lig'de şampiyon olarak 22 yıl aradan sonra ligde şampiyonluk sevinci yaşadı.

        DANIEL SIEBERT DÜDÜK ÇALACAK

        Dev finalde Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sandro Scharer olacak.

        Mücadelede VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da Robert Schröder ile Carlos del Cerro Grande görev alacak.

