UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlayacak!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray, yarın saat 20.45'te sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool ile mücadele edecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda, yarın ve 11 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.
Galatasaray, yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool ile mücadele edecek.
Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.
"Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.45 Galatasaray - Liverpool (İngiltere)
23.00 Atalanta (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Newcastle United (İngiltere) - Barcelona (İspanya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)
11 Mart Çarşamba:
20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz)