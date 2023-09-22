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        Haberler Spor Futbol UEFA ülke puanı sıralaması: 22 Eylül 2023 güncel UEFA ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralaması: Güncel UEFA ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada?

        UEFA ülke puanı son durum Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçlarının başlamasıyla gündeme geldi. Avrupa temsilcilerimizden Fenerbahçe gruplara galibiyetle başlarken; Beşiktaş ve Galatasaray ise berabere kaldı. Yaşanan gelişmelerin ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması araştırması sıklaştı. İşte, 22 Eylül 2023 UEFA ülke puanı güncel sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 11:23 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:23
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        1

        Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Kopenhag, Konferans Ligi'nde Fenerbahçe-Nordsjaelland ve Club Brugge-Beşiktaş maçlarının geride kalmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması merak konusu oldu. Peki, UEFA ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada? İşte, 22 Eylül 2023 UEFA ülke puanı güncel sıralaması...

        2

        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (22 EYLÜL 2023)

        1- İngiltere - 89.053

        2- İspanya - 75.927

        3- İtalya - 71.569

        4- Almanya - 69.624

        3

        5- Hollanda - 54.000

        6- Fransa - 52.247

        7- Portekiz - 47.482

        8- Belçika - 36.900

        4

        9- TÜRKİYE - 32.850

        10- İskoçya - 31.650

        11- Avusturya - 29.900

        12- İsviçre - 28.775

        5

        TEMSİLCİLERİMİZİN İLK MAÇLARININ PROGRAMI

        Şampiyonlar Ligi

        Galatasaray 2-2 Kopenhag (19:45)

        6

        Konferans Ligi

        Fenerbahçe 3-1 Nordsjaelland (19:45)

        7

        Konferans Ligi

        Club Brugge 1-1 Beşiktaş (22:00)

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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