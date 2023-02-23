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UEFA ülke puanı sıralaması 2023: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçlarında sona gelindi. Temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam ediyor. Alınan sonuçlar çerçevesinden UEFA ülke puanı sıralamaları gündeme geldi. İşte 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste...

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  • UEFA ülke puanı sıralaması güncel 2023: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var?

    UEFA ülke puanı sıralaması, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçlarının ardından gündeme geldi. UEFA ülke puanı sıralaması kulüp ve milli takımların turnuvalarda aldığı sonuçlar çerçevesinde değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte 2023 Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri...
  • UEFA ülke puanı sıralaması güncel 2023: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var?

    UEFA ÜLKE PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

    UEFA ülke puanı sıralaması kulüplerin ve milli takımların turnuvalardaki performansına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:
  • UEFA ülke puanı sıralaması güncel 2023: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var?

    Elemelerde;

    Galibiyet: 1 puan

    Beraberlik: 0,5 puan.

     
  • UEFA ülke puanı sıralaması güncel 2023: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var?

    Gruplar ve sonrasında;

    Galibiyet: 2 puan

    Beraberlik: 1 puan.

    Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

     
  • UEFA ülke puanı sıralaması güncel 2023: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var?

    İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

    2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

     
  • UEFA ülke puanı sıralaması güncel 2023: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var?

    11. SIRA ELEME OYNUYOR

    Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.

     
  • UEFA ülke puanı sıralaması güncel 2023: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var?

    TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023

    1. İNGİLTERE - 103.284 PUAN

    2. İSPANYA - 89.284 PUAN

    3. ALMANYA - 79.731 PUAN

    4. İTALYA - 72.497 PUAN

    5. FRANSA - 59.997 PUAN
  • UEFA ülke puanı sıralaması güncel 2023: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var?

    6. HOLLANDA - 56.900 PUAN

    7. PORTEKİZ - 54. 216 PUAN

    8. BELÇİKA - 38.600 PUAN

    9. İSKOÇYA - 36.400 PUAN

    10. AVUSTURYA - 34.000 PUAN

     
  • UEFA ülke puanı sıralaması güncel 2023: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var?

    11. SIRBİSTAN - 32.375 PUAN

    12. TÜRKİYE - 31.500 PUAN

    13. İSVİÇRE - 29.175 PUAN

    14. ÇEKYA - 29.050 PUAN

    15. NORVEÇ - 29.000 PUAN

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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