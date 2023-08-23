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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum! 23 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor ve kaç puanı var? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralaması son durum! 23 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada?

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turları gün itibariyle başlıyor. Bu yıl söz konusu turnuvalarda ülkemizi temsil eden takımlarımızdan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bu hafta itibariyle play-off ilk maçlarına çıkacaklar. İşte, 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü itibariyle güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 19:18 Güncelleme: 23.08.2023 - 19:18
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        1

        Avrupa kupalarında yeni hafta heyecanı bugün başlıyor. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, yarın ise Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; play-off turu ilk maçlarına çıkacaklar. İşte, söz konusu maçlara kısa bir süre kala UEFA ülke puan sıralamasında son durum...

        2

        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (23 AĞUSTOS 2023)

        1- İngiltere - 88.928

        2- İspanya - 75.927

        3- İtalya - 71.569

        4- Almanya - 69.552

        3

        5- Hollanda - 52.600

        6- Fransa - 51.081

        7- Portekiz - 47.316

        8- Belçika - 35.900

        4

        9- İskoçya - 31.450

        10- TÜRKİYE - 30.100

        11- Avusturya - 29.500

        12- İsviçre - 28.675

        13- Sırbistan - 27.375

        5

        TEMSİLCİLERİMİZİN PLAY-OFF MAÇLARI PROGRAMI

        Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu

        Molde Galatasaray - 23 Ağustos Çarşamba, saat 22:00

        Rövanş mücadelesi ise 29 Ağustos Salı günü Rams Park'ta oynanacak.

        6

        Konferans Ligi play-off eleme turu

        24 Ağustos Perşembe saat 20:00 Fenerbahçe Twente

        Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

        7

        Konferans Ligi play-off eleme turu

        Dinamo Kiev Beşiktaş - 24 Ağustos Perşembe, saat 20:00

        Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

        8

        Konferans Ligi play-off eleme turu

        Genk Adana Demirspor - 24 Ağustos Perşembe, saat 21:00

        Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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