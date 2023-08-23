UEFA ülke puanı sıralaması son durum! 23 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turları gün itibariyle başlıyor. Bu yıl söz konusu turnuvalarda ülkemizi temsil eden takımlarımızdan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bu hafta itibariyle play-off ilk maçlarına çıkacaklar. İşte, 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü itibariyle güncel UEFA ülke puanı sıralaması...
Avrupa kupalarında yeni hafta heyecanı bugün başlıyor. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, yarın ise Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; play-off turu ilk maçlarına çıkacaklar. İşte, söz konusu maçlara kısa bir süre kala UEFA ülke puan sıralamasında son durum...
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (23 AĞUSTOS 2023)
1- İngiltere - 88.928
2- İspanya - 75.927
3- İtalya - 71.569
4- Almanya - 69.552
5- Hollanda - 52.600
6- Fransa - 51.081
7- Portekiz - 47.316
8- Belçika - 35.900
9- İskoçya - 31.450
10- TÜRKİYE - 30.100
11- Avusturya - 29.500
12- İsviçre - 28.675
13- Sırbistan - 27.375
TEMSİLCİLERİMİZİN PLAY-OFF MAÇLARI PROGRAMI
Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu
Molde Galatasaray - 23 Ağustos Çarşamba, saat 22:00
Rövanş mücadelesi ise 29 Ağustos Salı günü Rams Park'ta oynanacak.
Konferans Ligi play-off eleme turu
24 Ağustos Perşembe saat 20:00 Fenerbahçe Twente
Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Konferans Ligi play-off eleme turu
Dinamo Kiev Beşiktaş - 24 Ağustos Perşembe, saat 20:00
Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Konferans Ligi play-off eleme turu
Genk Adana Demirspor - 24 Ağustos Perşembe, saat 21:00
Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.