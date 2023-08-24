UEFA ülke puanı sıralaması son durum! 24 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye'nin kaç puanı var?

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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turları bugün kaldığı yerden devam ediyor. Haftaya Galatasaray'ın Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etmesi ile başlayan Türkiye'de gözler bugün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'a çevrildi. İşte, temsilcilerimizden galibiyet beklediğimiz günde güncel UEFA ülke puanı sıralaması...