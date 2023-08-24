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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig UEFA ülke puanı sıralaması son durum! 24 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye'nin kaç puanı var? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralaması son durum! 24 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye'nin kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı sıralaması bir kez daha gündemde. Ülkemizi bu yıl Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un ise Konferans Ligi'nde temsil etmesi nedeniyle sporseverler güncel UEFA ülke puanı sıralamasını merak ediyor. İşte, 24 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 11:01 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:01
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turları bugün kaldığı yerden devam ediyor. Haftaya Galatasaray'ın Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etmesi ile başlayan Türkiye'de gözler bugün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'a çevrildi. İşte, temsilcilerimizden galibiyet beklediğimiz günde güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

        2

        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (24 AĞUSTOS 2023)

        1- İngiltere - 88.928

        2- İspanya - 75.927

        3- İtalya - 71.569

        4- Almanya - 69.552

        3

        5- Hollanda - 52.600

        6- Fransa - 51.081

        7- Portekiz - 47.316

        8- Belçika - 35.900

        4

        9- İskoçya - 31.450

        10- TÜRKİYE - 30.100

        11- Avusturya - 29.500

        12- İsviçre - 28.675

        13- Sırbistan - 27.375

        5

        TEMSİLCİLERİMİZİN PLAY-OFF MAÇLARI PROGRAMI

        Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu

        Molde 2-3 Galatasaray - 23 Ağustos Çarşamba, saat 22:00

        Rövanş mücadelesi ise 29 Ağustos Salı günü Rams Park'ta oynanacak.

        6

        Konferans Ligi play-off eleme turu

        24 Ağustos Perşembe saat 20:00 Fenerbahçe Twente

        Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

        7

        Konferans Ligi play-off eleme turu

        Dinamo Kiev Beşiktaş - 24 Ağustos Perşembe, saat 20:00

        Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

        8

        Konferans Ligi play-off eleme turu

        Genk Adana Demirspor - 24 Ağustos Perşembe, saat 21:00

        Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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