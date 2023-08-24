UEFA ülke puanı sıralaması son durum! 24 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı Türkiye'nin kaç puanı var?
UEFA ülke puanı sıralaması bir kez daha gündemde. Ülkemizi bu yıl Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un ise Konferans Ligi'nde temsil etmesi nedeniyle sporseverler güncel UEFA ülke puanı sıralamasını merak ediyor. İşte, 24 Ağustos 2023 UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin durumu...
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turları bugün kaldığı yerden devam ediyor. Haftaya Galatasaray'ın Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etmesi ile başlayan Türkiye'de gözler bugün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'a çevrildi. İşte, temsilcilerimizden galibiyet beklediğimiz günde güncel UEFA ülke puanı sıralaması...
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (24 AĞUSTOS 2023)
1- İngiltere - 88.928
2- İspanya - 75.927
3- İtalya - 71.569
4- Almanya - 69.552
5- Hollanda - 52.600
6- Fransa - 51.081
7- Portekiz - 47.316
8- Belçika - 35.900
9- İskoçya - 31.450
10- TÜRKİYE - 30.100
11- Avusturya - 29.500
12- İsviçre - 28.675
13- Sırbistan - 27.375
TEMSİLCİLERİMİZİN PLAY-OFF MAÇLARI PROGRAMI
Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu
Molde 2-3 Galatasaray - 23 Ağustos Çarşamba, saat 22:00
Rövanş mücadelesi ise 29 Ağustos Salı günü Rams Park'ta oynanacak.
Konferans Ligi play-off eleme turu
24 Ağustos Perşembe saat 20:00 Fenerbahçe Twente
Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Konferans Ligi play-off eleme turu
Dinamo Kiev Beşiktaş - 24 Ağustos Perşembe, saat 20:00
Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Konferans Ligi play-off eleme turu
Genk Adana Demirspor - 24 Ağustos Perşembe, saat 21:00
Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.