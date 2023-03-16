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UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? UEFA ülke puanı sıralaması güncel!

UEFA ülke puanı sıralaması gün itibariyle bir kez daha gündem olmuş durumda. Son olarak temsilcilerimizden Başakşehir'in Konferans Ligi'ne veda etmesinin ardından gözler Fenerbahçe ve Sivasspor'a çevrildi. İşte, son iki temsilcimizin bu akşamki maçları öncesi güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

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  • UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? UEFA ülke puanı sıralaması güncel 16 Mart 2023! Türkiye UEFA puanı...

    UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, ve Sivasspor; çeyrek final yolunda bu akşam İspanyol ve İtalyan ekipleri Sevilla ve Fiorentina karşısında bir üst tura yükselme mücadelesi verecek. İşte, bu zorlu karşılaşmalara kısa bir süre kala güncel UEFA ülke puanı sıralaması...
  • UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? UEFA ülke puanı sıralaması güncel 16 Mart 2023! Türkiye UEFA puanı...

    UEFA ÜLKELER SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE 2023

    1- İngiltere 103.855

    2- İspanya 89.712

    3- Almanya 80.606
  • UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? UEFA ülke puanı sıralaması güncel 16 Mart 2023! Türkiye UEFA puanı...

    4- İtalya 74.354 

    5- Fransa 60.331

    6- Hollanda 57.300
  • UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? UEFA ülke puanı sıralaması güncel 16 Mart 2023! Türkiye UEFA puanı...

    7- Portekiz 54.716

    8- Belçika 39.400 

    9 - İskoçya 36.400
  • UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? UEFA ülke puanı sıralaması güncel 16 Mart 2023! Türkiye UEFA puanı...

    İşte Türkiye'nin sıralaması

    10 - Avusturya 34.000

    11-Sırbistan 32.375

    12- TÜRKİYE 31.700
  • UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? UEFA ülke puanı sıralaması güncel 16 Mart 2023! Türkiye UEFA puanı...

    13- İsviçre 29.675

    14- Ukrayna 29.300

    15- Çek Cumhuriyeti 29.050 
  • UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? UEFA ülke puanı sıralaması güncel 16 Mart 2023! Türkiye UEFA puanı...

    ÜLKE PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür.

     
  • UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? UEFA ülke puanı sıralaması güncel 16 Mart 2023! Türkiye UEFA puanı...

    Elemelerde;

    Galibiyet: 1 puan

    Beraberlik: 0,5 puan.

     
  • UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? UEFA ülke puanı sıralaması güncel 16 Mart 2023! Türkiye UEFA puanı...

    Gruplar ve sonrasında;

    Galibiyet: 2 puan

    Beraberlik: 1 puan.

    Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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