UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, ve Sivasspor; çeyrek final yolunda bu akşam İspanyol ve İtalyan ekipleri Sevilla ve Fiorentina karşısında bir üst tura yükselme mücadelesi verecek. İşte, bu zorlu karşılaşmalara kısa bir süre kala güncel UEFA ülke puanı sıralaması...