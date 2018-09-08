Öne çıkan B Ligi 2. Grup karşılaşmasında Türkiye, Rusya'yı Trabzon'da konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı, Denis Cheryshev ve Serdar Aziz'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı. Rusya, ikinci devrede Artem Dzyuba'nın kaydettiği golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle: A Ligi 3. Grup: İtalya-Polonya: 1-1 B Ligi 2. Grup: Türkiye-Rusya: 1-2 C Ligi 1. Grup: Arnavutluk-İsrail: 1-0 4. Grup: Litvanya-Sırbistan: 0-1 Romanya-Karadağ: 0-0 D Ligi 3. Grup: Azerbaycan-Kosova: 0-0 Faroe Adaları-Malta: 3-1
TÜRKİYE'NİN FİKSTÜRÜ
UEFA Uluslar / B LİGİ Grup 2
10.09.2018 İsveç-Türkiye
14.10.2018 Rusya-Türkiye
17.11.2018 Türkiye-İsveç
UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
1. Hafta: 6-8 Eylül 2018
2. Hafta: 9-11 Eylül 2018
3. Hafta: 11-13 Ekim 2018
4. Hafta: 14-16 Ekim 2018
5. Hafta: 15-17 Kasım 2018
6. Hafta: 18-20 Kasım 2018
Final kurası: Aralık 2018
Finaller: 5-9 Haziran 2019
UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2018 GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020