Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol UEFA’dan Oğuzhan Çakır’a görev - Futbol Haberleri

        UEFA’dan Oğuzhan Çakır’a görev

        FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, İtalya'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur A2 Grup müsabakalarında görev yapacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 11:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 25-31 Mart 2026 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek. Turnuvada FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır da 2. Tur A2 Grup müsabakalarında görev alacak.

        Turnuvada İtalya, Portekiz, İzlanda ve Romanya yer alacak. FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran da bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.

