Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvırcık: Dua eden herkese teşekkürler
Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan, başarılı tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. Ünlü oyuncuya donör olan Salih Kıvırcık; "Bu süreç boyunca bizlere dua eden tüm Türkiye'ye çok ama çok teşekkür ederim" dedi
Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, 3 Şubat'ta ameliyat olmuştu.
Ufuk Özkan ile donör Salih Kıvırcık'ın karaciğer nakli ameliyatı yaklaşık 11 saat sürmüştü.
Ufuk Özkan ile Salih Kıvırcık, bugün taburcu oldu.
Salih Kıvırcık, yaptığı açıklamada; "Benim bundan sonraki hayatım boyunca artık bir parçam kanım canım ciğerim Ufuk ağabeyim eskisinden daha sağlıklı ve daha iyi bir şekilde aramızda olacak hiç merak etmeyin. Sadece bir hafta daha Medipol Hastanesi'nde kalacak. Eski sağlık bakanımız Fahrettin Koca en başından beri yanımızda ve çok ilgilendi. Teşekkürlerimi kendisine borç bilirim. Sonrasında bu süreçte büyük çaba harcayan Umut Özkan'a çok teşekkür ederim. Bu süreci çok güzel yönetti ve çok başarılıydı. Prof. Dr. Onur Yaprak ve diğer doktorlarımız çok ilgilendi. Medipol ailesi başta olmak üzere çok teşekkür ederim. Mahir Çağlar Demirci, iki gün uykusuz kalarak ameliyat malzemelerini uzak yollardan bizzat getirerek bize yetiştirdi, teşekkür ederim daha çok görüşeceğiz. Tüm Türkiye'nin dualarıyla geldiğimiz hastaneden bugün itibarıyla sağlıklı bir şekilde taburcu oluyorum. Bu süreç boyunca bizlere dua eden, arayan, mesaj atan ilgilenen, hediye gönderen tüm Türkiye'ye çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri seviyoruz bundan sonra çok güzel projelerle sizlerle birlikte olacağız hiç merak etmeyin" dedi.