Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvırcık: Dua eden herkese teşekkürler

        Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvırcık: Dua eden herkese teşekkürler

        Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan, başarılı tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. Ünlü oyuncuya donör olan Salih Kıvırcık; "Bu süreç boyunca bizlere dua eden tüm Türkiye'ye çok ama çok teşekkür ederim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 14:59 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dua eden herkese teşekkürler"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, 3 Şubat'ta ameliyat olmuştu.

        Ufuk Özkan ile donör Salih Kıvırcık'ın karaciğer nakli ameliyatı yaklaşık 11 saat sürmüştü.

        Ufuk Özkan ile Salih Kıvırcık, bugün taburcu oldu.

        Salih Kıvırcık, yaptığı açıklamada; "Benim bundan sonraki hayatım boyunca artık bir parçam kanım canım ciğerim Ufuk ağabeyim eskisinden daha sağlıklı ve daha iyi bir şekilde aramızda olacak hiç merak etmeyin. Sadece bir hafta daha Medipol Hastanesi'nde kalacak. Eski sağlık bakanımız Fahrettin Koca en başından beri yanımızda ve çok ilgilendi. Teşekkürlerimi kendisine borç bilirim. Sonrasında bu süreçte büyük çaba harcayan Umut Özkan'a çok teşekkür ederim. Bu süreci çok güzel yönetti ve çok başarılıydı. Prof. Dr. Onur Yaprak ve diğer doktorlarımız çok ilgilendi. Medipol ailesi başta olmak üzere çok teşekkür ederim. Mahir Çağlar Demirci, iki gün uykusuz kalarak ameliyat malzemelerini uzak yollardan bizzat getirerek bize yetiştirdi, teşekkür ederim daha çok görüşeceğiz. Tüm Türkiye'nin dualarıyla geldiğimiz hastaneden bugün itibarıyla sağlıklı bir şekilde taburcu oluyorum. Bu süreç boyunca bizlere dua eden, arayan, mesaj atan ilgilenen, hediye gönderen tüm Türkiye'ye çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri seviyoruz bundan sonra çok güzel projelerle sizlerle birlikte olacağız hiç merak etmeyin" dedi.

        Taburcu edildi
        Taburcu edildi Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Cam Sehpa sinemada, Bir Aile Provası sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta vizyona giren filmler arasında animasyondan maceraya, fantastikten gizeme uzanan yapımlar var!Başrolünde Jason Statham'ın yer aldığı Sığınak, İskoçya'nın ücra bir adasında izole bir hayat süren Mason'ın, fırtınada kurtardığı genç bir kızın ardından tetiklenen şiddet dolu olaylarla geçmişiyl...
        #Ufuk Özkan
        #Salih Kıvırcık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!