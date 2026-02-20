Ufuk Özkan: Tarihi bir dönüm noktası

Uzun yıllardır karaciğer yetmezliği sorunu yaşayan Ufuk Özkan, hayatında yeni bir döneme girdi. 16 gün önce Salih Kıvırcık'ın donör olmasıyla 11 saat süren operasyon sonrasında karaciğer nakli olan Özkan, taburcu olarak hayatının en zorlu sınavını başarıyla geride bıraktı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nden Prof. Dr. Onur Yaprak, ilk ay; haftada bir biyokimya takibi yapılacağını, birinci ayın ardından ise kontrol sıklığının azaltılacağını açıkladı.

"UMUT OLMAK, HAYAT OLMAK GERÇEKTEN ÇOK KIYMETLİ"

Ufuk Özkan, taburcu edilirken kamuoyuna önemli mesajlar verdi. Organ bağışına dikkat çeken Özkan, süreç boyunca organ bekleyen hastalara umut olmak istediklerini belirterek, donörü Salih Kıvırcık ile birlikte bilinçlendirme paylaşımlarında bulunduklarını söyledi. Ufuk Özkan; "Elimizden geldiğince organ bekleyen insanları yüreklendirmek istedik. Çok güzel geri dönüşler aldık. İnsanların bu konuda hâlâ soru işaretleri var. Dini açıdan tereddüt edenler ya da korkanlar oluyor. Oysa verici, yaklaşık bir ay içinde karaciğer hacminin büyük bölümünü yeniden kazanıyor. Böbrek bağışında da kişi tek böbrekle sağlıklı şekilde hayatına devam edebiliyor" diye konuştu.

Organ bağışına yönelik farkındalık çalışmalarını Türkiye genelinde yaymayı hedeflediklerini belirten Ufuk Özkan, sağlık eski bakanı Fahrettin Koca'nın da destek verdiğini ifade etti. 3 Şubat'ta gerçekleştirilen, 11 saat süren ameliyatın kendisi için tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Özkan, duygularını "Operasyonun 9.5 saati cerrahiydi. Ameliyattan yalnızca 16 gün sonra böyle konuşabileceğimi, gülebileceğimi ve ayakta durabileceğimi söyleseler inanmazdım. Hemşire arkadaşlarımız 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle ilgilendi. Hepsine minnettarım. Dünyanın dualarla döndüğüne bir kez daha şahit oldum" şeklinde ifade etti. "ÇOK ÖZLEDİĞİM MESLEĞİME KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYORUM" Organ bağışına dikkat çekmeyi hayatının bundan sonraki döneminde bir misyon edindiğini belirten Ufuk Özkan, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Ramazan ayı dolayısıyla iyi dileklerini de ileten Özkan, organ nakli servisinden taburcu edildiğini ve kontrol sürecinin devam edeceğini söyledi. "Çok özlediğim mesleğime ve seyircilerime kavuşmak için gün sayıyorum. En kısa zamanda yeniden buluşmak üzere" dedi. "BEKLEDİĞİMİZDEN ÇOK DAHA KISA SÜREDE TOPARLANDIK" Ufuk Özkan'a karaciğer bağışında bulunan donör Salih Kıvırcık ise sürecin düşündüklerinden daha hızlı ilerlediğini belirterek; "Beklediğimizden çok daha kısa sürede toparlandık. Yaklaşık iki gün içinde yürümeye başladım. Üçüncü gün normal beslenmeye geçebileceğim söylendi. Korkulacak bir durum olmadığını yaşayarak gördüm" dedi. Organ bağışı konusunda endişe duyanlara da mesaj veren Kıvırcık, bağış sonrası hayatın normal şekilde devam edebildiğini vurguladı.