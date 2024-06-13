Uğur Çınar'ın, ilk plak çalışması çıktı

Son yıllarda tüm dünyada plakların yeniden gündeme gelmesiyle ülkemizde de prestijli sanatçıların albüm çalışmaları plak olarak müzik marketlerdeki yerlerini almaya başladı.

Uğur Çınar, bu ilk plak çalışmasında; müzik yönetmeni olarak Türkiye'nin en önemli müzisyenlerinden Eylem Pelit ile çalıştı. Şarkıların düzenlemelerini Ferhat Livaneli, Ufuk Yıldırım, Göksu Çavdar, Eylem Pelit yaptı.

Plağın repertuvarı; Dede Efendi'den Nazım Hikmet'e, Ege Zeybeğinden, tangoya uzanan geniş bir yelpazeyle hazırladı. Uğur Çınar'ın farklı yorumu ve ses rengiyle şarkılar alışılmışın dışında dünden bugüne güzel bir köprü oluşturdu. REKLAM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet sanatçısı olarak ülkemiz dışında da dünyanın birçok ülkesinde konserler veren Uğur Çınar, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu, doktora yapmış, akademik kariyeri olan bir sanatçı. Yönetici olarak da birçok görevde bulunan Çınar, (AKM müdürlüğü, Öğretim üyeliği, Siyasetçi bilimci, TV ve radyo programcısı, Danışmanlık) gibi görevlerde bulundu.